Duello con il nemico di sempre, Enzo Baiocchi, che si vuole vendicare della morte del fratello Luigi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ultimo appuntamento (stasera alle 21.20 su Rai 2) con la quinta stagione di Rocco Schiavone. Dopo aver risolto il caso della professoressa Martinet, uccisa da un’ex fiamma ed ex studente, Rocco affronta una faccenda che scava nel suo passato. Marco Giallini: i 60 anni, la vita privata, Instagram e “Rocco Schiavone” guarda le foto Leggi anche › “Rocco Schiavone 5”: nella terza puntata il passato doloroso bussa ancora alla porta del vicequestore Sebastiano, l’amico d’infanzia ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ultimo appuntamento (stasera alle 21.20 su Rai 2) con la quinta stagione di Rocco Schiavone. Dopo aver risolto il casoprofessoressa Martinet, uccisa da un’ex fiamma ed ex studente, Rocco affronta una faccenda che scava nel suo passato. Marco Giallini: i 60 anni, la vita privata, Instagram e “Rocco Schiavone” guarda le foto Leggi anche › “Rocco Schiavone 5”: nella terza puntata il passato doloroso bussa ancora alla porta del vicequestore Sebastiano, l’amico d’infanzia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Un duello che vedremo in tante grandi finali. Rune ha violenza da fondo, servizio e rovescio super, gambe eccezion… - Prabhakaranrisk : RT @BoxOfficialVR46: Oggi... 18 Aprile 2004 In Sud Africa è Rossi con Biaggi 1st ?? @ValeYellow46 vince al debutto con la Yamaha ? Battuto i… - frahnculo : la gente ci prova con me su quiz duello - Antoniu58 : Come mai la redazione della 7 invita certi personaggi che non sono degni di essere Italiani. L'aria che tira, Bompi… - donatel08566041 : L'aria che tira, Bompiani senza freni: governo nazista. Duello con Castelli -