Due persone morte al confine tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna precipitando con un deltaplano a motore (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tragedia nei cieli. Due persone sono morte in un terreno agricolo al confine tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna precipitando con un deltaplano a motore. Secondo quanto appreso si tratta di un pilota istruttore di 60 anni, originario del posto, e di un allievo di circa 30, residente a Riolo Terme. Il mezzo, decollato attorno alle 18 da Forlì, era di proprietà della locale associazione A.Li Soccorso che organizza corsi di volo per ottenere i brevetti. L’unico testimone ha raccontato di avere visto il velivolo piombare a terra dopo un paio di giri su se stesso nel territorio compreso tra le frazioni Villafranca di Forlì e Filetto di Ravenna. I soccorsi sono stati ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tragedia nei cieli. Duesonoin un terreno agricolo altra ledicon un. Secondo quanto appreso si tratta di un pilota istruttore di 60 anni, originario del posto, e di un allievo di circa 30, residente a Riolo Terme. Il mezzo, decollato attorno alle 18 da, era di proprietà della locale associazione A.Li Soccorso che organizza corsi di volo per ottenere i brevetti. L’unico testimone ha raccontato di avere visto il velivolo piombare a terra dopo un paio di giri su se stesso nel territorio compreso tra le frazioni Villafranca die Filetto di. I soccorsi sono stati ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Carabinieri_ : Tonnellate di rifiuti sotterrate in campi agricoli e nel Parco Nazionale del Vesuvio. #Carabinieri eseguono misure… - fanpage : L’aereo di Sea Watch ha documentato due nuovi respingimenti nel Mediterraneo da parte della cosiddetta Guardia Cost… - fattoquotidiano : Udine, senza fissa dimora ucciso: fermate due persone dalla Polizia - InadeBree : RT @gerri232: Non c'era bisogno di sguardi, di parole, di gesti, di un contatto; soltanto stare insieme. Allora non erano più due persone… - rachiimighelaa : ormai ho imparato che nella vita bisogna contare solo su due persone; se stessi e i genitori gli unici che non ti tradiranno mai -