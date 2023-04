Dubbio Rabiot, si allena a parte, Vicario ancora out (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dybala e Beto: le novità sui due bomber Beto continua ad allenarsi a parte In casa Udinese bisognerà ancora attendere un po’ probabilmente per rivedere in campo Beto. Oggi è andato in scena il secondo allenamento settimanale per la squadra friulana: Beto, che ha salto il match contro la Roma a causa di uno stato influenzale, ha continuato una preparazione differenziata, in attesa di essere al meglio per riunirsi al gruppo al contrario di Arslan che è già arruolabile. Se dovesse continuare a lavorare a parte, difficilmente Beto ci sarà nel prossimo turno di Serie A contro la Cremonese. Empoli: le condizioni di Vicario, Ismajli e De Winter Contro l’Inter non ci sarà di sicuro Koni De Winter. Dopo l’infortunio rimediato durante il match di venerdì scorso a Cremona, il difensore ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dybala e Beto: le novità sui due bomber Beto continua adrsi aIn casa Udinese bisogneràattendere un po’ probabilmente per rivedere in campo Beto. Oggi è andato in scena il secondomento settimanale per la squadra friulana: Beto, che ha salto il match contro la Roma a causa di uno stato influenzale, ha continuato una preparazione differenziata, in attesa di essere al meglio per riunirsi al gruppo al contrario di Arslan che è già arruolabile. Se dovesse continuare a lavorare a, difficilmente Beto ci sarà nel prossimo turno di Serie A contro la Cremonese. Empoli: le condizioni di, Ismajli e De Winter Contro l’Inter non ci sarà di sicuro Koni De Winter. Dopo l’infortunio rimediato durante il match di venerdì scorso a Cremona, il difensore ...

