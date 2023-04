Drogba: «Osimhen al PSG? Non è il club giusto per la sua crescita» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Didier Drogba, ex attaccante e leggenda del Chelsea, ha parlato del futuro di Victor Osimhen, stella del Napoli Didier Drogba, ex attaccante e leggenda del Chelsea, ha parlato a Canal + del futuro di Victor Osimhen, stella del Napoli, dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Milan nella serata di ieri. PAROLE – «Se lui è davvero nel mirino di un club come il PSG, mostra tutta la portata del suo talento e della stagione che sta facendo. Ma il PSG non è il club di cui ha bisogno per continuare la sua crescita». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Didier, ex attaccante e leggenda del Chelsea, ha parlato del futuro di Victor, stella del Napoli Didier, ex attaccante e leggenda del Chelsea, ha parlato a Canal + del futuro di Victor, stella del Napoli, dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Milan nella serata di ieri. PAROLE – «Se lui è davvero nel mirino di uncome il, mostra tutta la portata del suo talento e della stagione che sta facendo. Ma ilnon è ildi cui ha bisogno per continuare la sua». L'articolo proviene da Calcio News 24.

