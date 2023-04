Droga e minacce a pentito: 23 misure cautelari e 71 indagati (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn call-center attraverso il quale ordinare la cocaina che da Marcianise arrivava fino a Milano: 23 persone sono state sottoposte a misure cautelari – 16 in carcere e 7 agli arresti domiciliari – su ordine del Gip del tribunale di Napoli nell’ambito di un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea e dei carabinieri che ha scoperto un vasto giro di spaccio di cocaina che dal comune di Marcianise (Caserta) arrivava fino a Milano, gestito da appartenenti al clan marcianisano ‘Belforte‘. Per altri cinque indagati il Gip di Napoli ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In totale sono 71 le persone indagate. Cuore dell’inchiesta – dalla quale è emerso anche un falso matrimonio con un’immigrata e il tentativo di condizionare un “pentito” – è però lo spaccio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn call-center attraverso il quale ordinare la cocaina che da Marcianise arrivava fino a Milano: 23 persone sono state sottoposte a– 16 in carcere e 7 agli arresti domiciliari – su ordine del Gip del tribunale di Napoli nell’ambito di un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea e dei carabinieri che ha scoperto un vasto giro di spaccio di cocaina che dal comune di Marcianise (Caserta) arrivava fino a Milano, gestito da appartenenti al clan marcianisano ‘Belforte‘. Per altri cinqueil Gip di Napoli ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In totale sono 71 le persone indagate. Cuore dell’inchiesta – dalla quale è emerso anche un falso matrimonio con un’immigrata e il tentativo di condizionare un “” – è però lo spaccio ...

