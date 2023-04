Drake e The Weeknd | il duetto spopola ma è un fake creato dall’intelligenza artificiale | è questo il futuro della musica?

(Di mercoledì 19 aprile 2023)e Theduettano in Heart on my Sleeve e prendono di mira Selena Gomez, ex di entrambi, parlando di presunti tradimenti? In realtà no. I due artisti non hanno mai messo le proprie voci a disposizione di questa traccia che in pochi giorni è divenuta virale sui social e sulle piattaforme streaming con numeri importanti. Anche stavolta, esattamente come nel caso delle foto di Papa Francesco avvolto nel giubbotto da trapper o Donald Trump in manette, c’è lo zampino dell’intelligenza. “è solo l’inizio” ha detto Ghoswriter977, nickname dietro cui si cela ilr che ha clonato le voci dei due cantanti attraverso un software di simulazione. Il brano, vuoi per la popolarità degli interpreti coinvolti, vuoi per il tema trattato nella canzone, ha macinato in pochi giorni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Drake e The Weeknd, il duetto spopola ma è un fake creato dall’intelligenza artificiale: è questo il futuro della m… - govdzilla : Sono un tipo di ragazzo semplice, passo da Eminem, 2pac, The Weeknd, 50 cent, Snoop Dogg, Drake a Silent Bob, Gemit… - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Drake feat The Weeknd: il duetto diventa virale, ma è un fake prodotto dall'IA - TweetNotizie : La canzone IA con le voci clonate di Drake e The Weeknd ritirata dai servizi di streaming - HuffPostItalia : Drake feat The Weeknd: il duetto diventa virale, ma è un fake prodotto dall'IA -

Le funzionalità di intelligenza artificiale sono ormai integrate in molti servizi legati ai campi più disparati. Al netto di discussioni come quelle relative al falso brano diWeeknd fatto da IA , ci sono alcuni contesti in cui la tecnologia viene usata per migliorare il risultato finale. Ad esempio, c'è una feature di Canva . Infatti, il noto servizio Web che ...Ha creato scalpore nei giorni scorsi la notizia della creazione e diffusione sulle piattaforme streaming e su TikTok di una cover fake diWeeknd realizzata con l'intelligenza artificiale. In poche ora la canzone falsa Heart on My Sleeve è stata rimossa ma aveva già generato oltre 800 mila ascolti. È solo l'ultimo esempio di ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Heart On My Sleeve , la canzone diWeeknd fatta con l'intelligenza artificiale, è stata ritirata da quasi tutte le piattaforme di streaming. Il brano utilizza l'IA per clonare le voci dei due cantanti americani, motivo per ...

Il brano di Drake e The Weeknd creato con l'intelligenza artificiale Tag24

