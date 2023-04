Dov’era il tanto atteso tifo dei napoletani? Si sono sentiti solo i milanisti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Caro direttore, da appassionato lettore del Napolista mi farebbe piacere condividere con voi alcune riflessioni maturate in questa notte un po’ insonne seguita alla eliminazione dalla Champions League. Per molti di noi che erano quel primo maggio al San Paolo si è forse riaperta una ferita (la più dolorosa da tifoso per me, all’epoca diciottenne). Ma quello che più mi ha amareggiato ieri sera è stato il non tifo del fu San Paolo. Non so cosa si sia percepito in tv, ma ieri, allo stadio, la squadra del Napoli ha di nuovo giocato in trasferta. sono lontanissimi i tempi in cui le curve sostenevano la squadra facendosi anche interpreti degli stati d’animo dei giocatori e delle difficoltà della partita. Ieri, semplicemente, non si è tifato. Al gol del Milan la stadio ha reagito col silenzio. Lontano ricordo gli applausi e gli incitamenti al ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Caro direttore, da appassionato lettore del Napolista mi farebbe piacere condividere con voi alcune riflessioni maturate in questa notte un po’ insonne seguita alla eliminazione dalla Champions League. Per molti di noi che erano quel primo maggio al San Paolo si è forse riaperta una ferita (la più dolorosa daso per me, all’epoca diciottenne). Ma quello che più mi ha amareggiato ieri sera è stato il nondel fu San Paolo. Non so cosa si sia percepito in tv, ma ieri, allo stadio, la squadra del Napoli ha di nuovo giocato in trasferta.lontanissimi i tempi in cui le curve sostenevano la squadra facendosi anche interpreti degli stati d’animo dei giocatori e delle difficoltà della partita. Ieri, semplicemente, non si è tifato. Al gol del Milan la stadio ha reagito col silenzio. Lontano ricordo gli applausi e gli incitamenti al ...

