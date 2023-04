Dove vedere Roma-Feyenoord in tv e streaming: Sky, DAZN o Mediaset? (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dove vedere Roma Feyenoord – Manca veramente poco al fischio d’inizio del match di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Feyenoord, valido per l’accesso alle semifinali. I giallorossi dovranno riuscire nell’impresa di ribaltare il risultato negativo di 1-0 imposto dagli olandesi tra traverse, infortuni e rigore sbagliato nella sfortunata partita d’andata. Per i giallorossi allenati da José Mourinho sarebbe fondamentale dare continuità ai risultati europei dopo la vittoria della Conference League l’anno scorso proprio contro gli olandesi di Arne Slot. Mourinho Roma (Foto Imago)Probabili formazioni Dopo lo spavento iniziale durante il match di andata per gli infortuni di Abraham e Dybala, entrambi in dubbio per la gara di ritorno a causa ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 19 aprile 2023)– Manca veramente poco al fischio d’inizio del match di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra, valido per l’accesso alle semifinali. I giallorossi dovranno riuscire nell’impresa di ribaltare il risultato negativo di 1-0 imposto dagli olandesi tra traverse, infortuni e rigore sbagliato nella sfortunata partita d’andata. Per i giallorossi allenati da José Mourinho sarebbe fondamentale dare continuità ai risultati europei dopo la vittoria della Conference League l’anno scorso proprio contro gli olandesi di Arne Slot. Mourinho(Foto Imago)Probabili formazioni Dopo lo spavento iniziale durante il match di andata per gli infortuni di Abraham e Dybala, entrambi in dubbio per la gara di ritorno a causa ...

