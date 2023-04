Dopo la segnalazione di un cittadino, pulizia straordinaria del Morla a Campagnola (Di mercoledì 19 aprile 2023) Bergamo. pulizia straordinaria dell’alveo del Morla a Campagnola martedì mattina, 18 aprile. Nei giorni scorsi erano stati segnalati rifiuti abbandonati a pochi passi dal ponte della circonvallazione, non lontano dalla rotatoria che collega il quartiere a quello di Malpensata. La società Aprica si è quindi attivata, nonostante l’area non fosse di propria stretta competenza, per realizzare, avvalendosi della collaborazione di Polizia Locale e dell’Associazione Orobicambiente, una pulizia straordinaria di tutta la zona. L’operazione è stata completata nell’arco di una mattinata: tante le persone coinvolte, sin dalle prime ore del mattino, che hanno completamente cambiato il volto di questo tratto di alveo del Morla. “Desidero ringraziare di cuore Aprica, e attraverso di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 aprile 2023) Bergamo.dell’alveo delmartedì mattina, 18 aprile. Nei giorni scorsi erano stati segnalati rifiuti abbandonati a pochi passi dal ponte della circonvallazione, non lontano dalla rotatoria che collega il quartiere a quello di Malpensata. La società Aprica si è quindi attivata, nonostante l’area non fosse di propria stretta competenza, per realizzare, avvalendosi della collaborazione di Polizia Locale e dell’Associazione Orobicambiente, unadi tutta la zona. L’operazione è stata completata nell’arco di una mattinata: tante le persone coinvolte, sin dalle prime ore del mattino, che hanno completamente cambiato il volto di questo tratto di alveo del. “Desidero ringraziare di cuore Aprica, e attraverso di ...

