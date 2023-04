Dopo la falsa canzone di Drake e The Weeknd | l' intelligenza artificiale per la musica è una minaccia o un aiuto?

Leggi su repubblica

(Di mercoledì 19 aprile 2023) "Heart on My Sleeve" è stata realizzata con un'IA generativa, senza che i due musicisti l'avessero mai autorizzata: in poche ore è arrivata a oltre 800 mila ascolti. È stata rimossa, ma le questioni che lascia aperte sono cruciali per il futuro dell'industria discografica e non...