Donna trovata morta a Scaldasole (Pavia), si indaga per omicidio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una Donna è stata trovata morta, nel pomeriggio di oggi, 19 aprile, in una casa di Scaldasole (Pavia), in Lomellina. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri: dai primi accertamenti sembra che si tratti di un omicidio e la vittima sarebbe stata accoltellata. All'esterno della casa è stato trovato un parente della Donna, ferito a coltellate. I militari hanno isolato il tratto di via dove si trova l'abitazione e sono in corso ulteriori rilievi per fare chiarezza su quanto accaduto. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 19 aprile 2023) Unaè stata, nel pomeriggio di oggi, 19 aprile, in una casa di), in Lomellina. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri: dai primi accertamenti sembra che si tratti di une la vittima sarebbe stata accoltellata. All'esterno della casa è stato trovato un parente della, ferito a coltellate. I militari hanno isolato il tratto di via dove si trova l'abitazione e sono in corso ulteriori rilievi per fare chiarezza su quanto accaduto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : La donna è stata trovata morta in un appartamento di Scaldasole (Pavia) in Lomellina. Dai primi accertamenti sembra… - occhio_notizie : ??ULTIM'ORA - Una donna è stata trovata priva di vita nella propria casa di Scaldasole. Sul posto sono intervenuti i… - repubblica : Omicidio in provincia di Pavia, una donna trovata morta in casa: è stata accoltellata. Ferito anche il fratello [di… - AnsaLombardia : Donna trovata morta nel Pavese, si indaga per omicidio. Dai primi accertamenti sembra sia stata accoltellata | #ANSA - AnsaLombardia : Donna trovata morta nel Pavese, si indaga per omicidio . Dai primi accertamenti sembra sia stata accoltellata |… -