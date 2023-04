Donato De Caprio mamma uccisa | cosa è successo a Rosa Gigante | madre del Re dei panini di TikTok?

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Chi ama i social lo conosce sicuramente: stiamo parlando diDe, il re deisu. Il suo profilo conta oltre 3 milioni di followers, ma il suo nome attualmente è sulla bocca di tutti per un triste avvenimento di cronaca che coinvolge sua: la donna è statain casa...

Sei ore di interrogatorio e solo parziali ammissioni da parte della presunta assassina di Rosa Gigante . Per Russolillo, 47enne vicina di casa della 71enne assassinata all'interno della sua abitazione ...Sarebbe questo il tenore dell'interrogatorio ai danni della 47enne fermata per l'omicidio di Rosa Gigante, la 72enne madre del noto salumiere tiktokerDe. I primi dettagli filtrati e di ...Napoli - Emergono dettagli inquietanti sulla morte di Rosa Giglio , la mamma del celebre salumiere napoletanoDe, che sarebbe stata uccisa a Pianura, al culmine di una lite, probabilmente dalla vicina di casa: su di lei ricadono i primi dubbi degli inquirenti, per questo è stato emesso a suo ...

La principale indiziata per l'omicidio della madre di Donato De Caprio, il salumiere social, è la vicina di casa."Si' sono stata io". Ma poi per piu' volte ha ripetuto di non ricordare tutto quello che e' successo ieri alle 12.30. Dopo sette ore di interrogatorio ...