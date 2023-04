Domenica In, Stefania Pezzopane svela i motivi che hanno portato alla fine della lunga storia con Simone Coccia Colaiuta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Poco tempo fa l’on. Stefania Pezzopane aveva annunciato, con un post sui social, la fine delle relazione con Simone Coccia Colaiuta. Dopo nove anni trascorsi insieme, l’ex deputata del Partito Democratico e l’ex concorrente del Grande Fratello 15 si sono detti addio. Stando a quanto divulgato dalla Pezzopane su Instagram, alla base della rottura ci sarebbe stata l’impossibilità di “proseguire un progetto di coppia“. Ciò nonostante, tra i due permane un’amicizia speciale, fatta di rispetto e grande affetto. Del resto, come ha spiegato l’onorevole, nel corso della lunga storia d’amore, hanno dovuto affrontare numerosi ostacoli, dettati principalmente dal ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Poco tempo fa l’on.aveva annunciato, con un post sui social, ladelle relazione con. Dopo nove anni trascorsi insieme, l’ex deputata del Partito Democratico e l’ex concorrente del Grande Fratello 15 si sono detti addio. Stando a quanto divulgato dsu Instagram,baserottura ci sarebbe stata l’impossibilità di “proseguire un progetto di coppia“. Ciò nonostante, tra i due permane un’amicizia speciale, fatta di rispetto e grande affetto. Del resto, come ha spiegato l’onorevole, nel corsod’amore,dovuto affrontare numerosi ostacoli, dettati principalmente dal ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #DomenicaIn, Stefania Pezzopane svela i motivi che hanno portato alla fine della lunga storia con Simone Coccia Col… - infoitcultura : Stefania Pezzopane in lacrime a Domenica In: ecco perché la mia storia con Simone è finita - stefaniapezzopa : RT @infoitcultura: Stefania Pezzopane in lacrime a Domenica in: la reazione social di Simone Coccia Colaiuta - infoitcultura : Stefania Pezzopane in lacrime a Domenica in: la reazione social di Simone Coccia Colaiuta - QuotidianPost : Stefania Pezzopane in lacrime a Domenica in: la reazione social di Simone Coccia Colaiuta -