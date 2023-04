Domani in Parlamento l'informativa di Nordio sul caso Uss (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nella seduta d'Aula della Camera di Domani, alle ore 14, è prevista un'informativa urgente del governo, con la partecipazione del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sulla vicenda della fuga del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nella seduta d'Aula della Camera di, alle ore 14, è prevista un'urgente del governo, con la partecipazione del ministro della Giustizia, Carlo, sulla vicenda della fuga del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FerdinandoC : Domani escono i devastanti dati European State of Climate. Ieri il Parlamento UE ha deciso l'inasprimento delle qu… - AlbertoBagnai : Domani incontro due colleghi dell’Assemblée nationale che vogliono approfondire la posizione del nostro Parlamento… - ilmarcovilla : RT @FerdinandoC: Domani escono i devastanti dati European State of Climate. Ieri il Parlamento UE ha deciso l'inasprimento delle quote di… - notizienet : Domani in Parlamento l'informativa di Nordio sul caso Uss - Il ministro riferirà alla Camera alle 14 - Chandramas : RT @FerdinandoC: Domani escono i devastanti dati European State of Climate. Ieri il Parlamento UE ha deciso l'inasprimento delle quote di… -