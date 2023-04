Dl Pnrr | da Camera sì a fiducia con 196 voti a favore

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alessio_88 : RT @Agenzia_Ansa: La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge Pnrr con 196 voti a favore, 147 contrari e cinque astenuti. L'… - ferdinandodelia : RT @Agenzia_Ansa: La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge Pnrr con 196 voti a favore, 147 contrari e cinque astenuti. L'… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? La #Camera conferma la #fiducia al governo sul decreto legge #PNRR con 196 voti a favore, 147 contrari e cinque astenuti - Astreavera : RT @Mov5Stelle: In diretta dalla Camera, la nostra @daniela_torto in dichiarazione di voto sulla fiducia al decreto PNRR ?? - Agenzia_Ansa : La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge Pnrr con 196 voti a favore, 147 contrari e cinque astenu… -

La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto legge Pnrr con 196 voti a favore, 147 contrari e cinque astenuti. L'Assemblea di Montecitorio è passata al voto finale sul decreto previsto per domani, dopo l'esame degli ordini del giorno.

Al termine del dibattito alla Camera, la fiducia sul decreto Pnrr è stata approvata dai deputati con 196 sì e 147 no. Per l'onorevole ligure occorre "ripensare la gestione dei fondi e l'elaborazione dei progetti, in un processo di trasparenza e con un approccio di linearità"