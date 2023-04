**Dl Migranti: Ciriani, 'norme inattaccabili, non trasciniamo Colle in polemiche'** (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - La stretta sulla protezione speciale "è necessaria" perché "è stata usata come un grimaldello", "in modo ingiustificato e immotivato". Così il ministro ai Rapporti col Parlamento Luca Ciriani, in un'intervista a Rainews24, rispondendo alle domande sul dl Cutro, dopo aver confermato che sul testo non arriverà la fiducia. "Noi non trasciniamo nelle polemiche su queste norme il Capo di Stato, il Quirinale deve restare fuori dalla polemica tra partiti. Faremo norme giuridicamente inattaccabili, compatibili con il quadro normativo nazionale", assicura. Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - La stretta sulla protezione speciale "è necessaria" perché "è stata usata come un grimaldello", "in modo ingiustificato e immotivato". Così il ministro ai Rapporti col Parlamento Luca, in un'intervista a Rainews24, rispondendo alle domande sul dl Cutro, dopo aver confermato che sul testo non arriverà la fiducia. "Noi nonnellesu questeil Capo di Stato, il Quirinale deve restare fuori dalla polemica tra partiti. Faremogiuridicamente, compatibili con il quadro normativo nazionale", assicura.

