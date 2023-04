Dl migranti, al via la discussione in Senato: la maggioranza ritira il “canguro”, si votano gli emendamenti. Ciriani: “Non poniamo fiducia” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il decreto Cutro arriva nell’Aula del Senato e rischia di non uscirne a breve: al termine della Conferenza dei capigruppo, la maggioranza ha ritirato il maxi-emendamento “canguro” che avrebbe assorbito la gran parte delle proposte dei partiti di governo, tagliando la discussione parlamentare e disinnescando le tensioni tra alleati. Si voteranno dunque tutti gli emendamenti, compresi quelli della Lega che tentano di reintrodurre pezzi dei decreti sicurezza di Matteo Salvini, sottoscritti anche dai capigruppo di Forza Italia e Fratelli d’Italia per mostrare un’unità di facciata. Il Carroccio ha accettato di ritirare solo le proposte sulla protezione speciale: il capogruppo Massimiliano Romeo ha detto stamattina ad Agorà, su Rai 3, di aspettarsi il parere favorevole del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il decreto Cutro arriva nell’Aula dele rischia di non uscirne a breve: al termine della Conferenza dei capigruppo, lahato il maxi-emendamento “” che avrebbe assorbito la gran parte delle proposte dei partiti di governo, tagliando laparlamentare e disinnescando le tensioni tra alleati. Si voteranno dunque tutti gli, compresi quelli della Lega che tentano di reintrodurre pezzi dei decreti sicurezza di Matteo Salvini, sottoscritti anche dai capigruppo di Forza Italia e Fratelli d’Italia per mostrare un’unità di facciata. Il Carroccio ha accettato dire solo le proposte sulla protezione speciale: il capogruppo Massimiliano Romeo ha detto stamattina ad Agorà, su Rai 3, di aspettarsi il parere favorevole del ...

