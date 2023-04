Dl Cutro, Schlein “Porta in Italia il modello ungherese” (Di mercoledì 19 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il decreto Cutro, che faccio anche fatica a chiamare così per rispetto alla strage che lì è accaduta, cerca di Portare l'Ungheria in Italia” e “cerca di Portare avanti il modello ungherese, smantellando l'unico modello di accoglienza diffusa che vede il pieno coinvolgimento degli enti locali”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante una conferenza stampa. Il decreto Cutro “è pure peggio dei decreti Sicurezza di Salvini”, sottolinea.(ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il decreto, che faccio anche fatica a chiamare così per rispetto alla strage che lì è accaduta, cerca dire l'Ungheria in” e “cerca dire avanti il, smantellando l'unicodi accoglienza diffusa che vede il pieno coinvolgimento degli enti locali”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, durante una conferenza stampa. Il decreto“è pure peggio dei decreti Sicurezza di Salvini”, sottolinea.(ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it

