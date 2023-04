Dl Cutro, maggioranza compatta ma frenata su protezione speciale (Di mercoledì 19 aprile 2023) La lunga giornata di votazioni sul dl Cutro in Senato è iniziata con il blitz della maggioranza che ha presentato un emendamento 'canguro', poi ritirato in seguito alle proteste dell'opposizione, che avrebbe fatto decadere le proposte di modifica della minoranza e strozzato il dibattito. Ed è finita con una marcia indietro sull'emendamento unitario del centrodestra sulla protezione speciale: il testo è stato infatti riformulato per cancellare un comma che escludeva gli "obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano" nella valutazione dei divieti di respingimento o espulsione.Tema delicato su cui c'è stato un braccio di ferro interno alla maggioranza finché ha prevalso la posizione di chi non voleva ignorare la sensibilità del Quirinale per il rispetto di limiti invalicabili come quelli ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 19 aprile 2023) La lunga giornata di votazioni sul dlin Senato è iniziata con il blitz dellache ha presentato un emendamento 'canguro', poi ritirato in seguito alle proteste dell'opposizione, che avrebbe fatto decadere le proposte di modifica della minoranza e strozzato il dibattito. Ed è finita con una marcia indietro sull'emendamento unitario del centrodestra sulla: il testo è stato infatti riformulato per cancellare un comma che escludeva gli "obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano" nella valutazione dei divieti di respingimento o espulsione.Tema delicato su cui c'è stato un braccio di ferro interno allafinché ha prevalso la posizione di chi non voleva ignorare la sensibilità del Quirinale per il rispetto di limiti invalicabili come quelli ...

