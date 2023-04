Divorzio Totti-Blasi, ecco cosa chiedevano gli ex coniugi (prima della sentenza provvisoria) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Pupone voleva per se la villa di famiglia (che invece è andata alla moglie) e chiedeva di poter tenere i figli per metà dell’anno (ipotesi che il giudice non ha accolto). Ilary da parte sua si è dovuta accontentare di un assegno da 12.500 euro al mese (ne voleva 24mila) Leggi su vanityfair (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Pupone voleva per se la villa di famiglia (che invece è andata alla moglie) e chiedeva di poter tenere i figli per metà dell’anno (ipotesi che il giudice non ha accolto). Ilary da parte sua si è dovuta accontentare di un assegno da 12.500 euro al mese (ne voleva 24mila)

