Disobbedisce all’ordine di indossare la mascherina | maresciallo a processo | rischia la sospensione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 19 aprile 2023) È dovuto comparire davanti al Tribunale militare di Roma per rispondere di disobbedienza aggravata: non ha indossato ladurante un concorso. Il 53enne,dell’Aeronautica, in servizio a Guidonia, ora deve difendersi dalla pesante accusa in quanto nel corso di un concorso, il 21 ottobre del 2022 ha rifiutato dila FFp2. Una violazione di quanto disposto dal comandante del centro di selezioni e così come richiesto dai suoi superiori nel corso del test. Ad aggravare la posizione del militare ci sarebbe il grado dell’indagato e l’aver commesso il fato davanti ad altri militari. Ilè comparso davanti al giudice sostenendo la sua innocenza Seppure ieri il procedimento a carico del 53enne abbia preso il via, ildell’Aeronautica sembra certo di non aver ...