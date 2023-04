Discriminazioni di genere: i risultati del progetto “Malika” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Avellino è pronto a raccogliere i frutti dell’intenso lavoro realizzato attraverso il Servizio Strategico Europa con il progetto “Malika”. Venerdì 21 aprile, alle ore 10, presso l’ex Eliseo, si terrà l’evento conclusivo del piano di prevenzione e contrasto alle Discriminazioni rivolte alla popolazione LGBT, di riferimento per l’Area Vasta di Avellino, intitolato, a Malika, la ragazza di Castelfiorentino cacciata di casa senza vestiti perché lesbica. Il progetto, che si è sostanziato nella realizzazione di un apposito sportello anti-Discriminazioni a Palazzo di Città e nello svolgimento di un percorso formativo dedicato agli studenti, si esaurisce, infatti, il prossimo 30 aprile. Presso la struttura culturale di via Roma interverranno, tra gli ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Avellino è pronto a raccogliere i frutti dell’intenso lavoro realizzato attraverso il Servizio Strategico Europa con il”. Venerdì 21 aprile, alle ore 10, presso l’ex Eliseo, si terrà l’evento conclusivo del piano di prevenzione e contrasto allerivolte alla popolazione LGBT, di riferimento per l’Area Vasta di Avellino, intitolato, a, la ragazza di Castelfiorentino cacciata di casa senza vestiti perché lesbica. Il, che si è sostanziato nella realizzazione di un apposito sportello anti-a Palazzo di Città e nello svolgimento di un percorso formativo dedicato agli studenti, si esaurisce, infatti, il prossimo 30 aprile. Presso la struttura culturale di via Roma interverranno, tra gli ...

