Dimessa dall'ospedale dopo un infarto: viene investita e uccisa dopo i festeggiamenti in ristorante (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una tragica vicenda ha avuto luogo a Tortoreto , in provincia di Teramo , dove una donna di 56 anni, Roberta Fiano , è stata investita e uccisa da un furgone mentre attraversava la strada sulle strisce...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RADIOBRUNO1 : La donna era uscita a cena per festeggiare le dimissioni dall'ospedale dopo una lunga degenza #Tortoreto #Teramo… - 914NN1 : @EnricoFaraboll1 @Fiore06257296 Se denunciata dovrebbe essere dimessa all'istante dall'incarico. - aizitel_ : momento sfogo: chiedo ad una mia compagna di corso di tenermi il posto a lezione dato che sarei arrivata all'ultim… - angextpwk : Mi hanno dimessa dall'ospedale. Purtroppo mi hanno riferito che mi devo tenere sotto controllo per stabilirmi in to… - Dogtrip7Martin : RT @NRegimenti: Qui è quando, 'sbarcati' a Roseto, decido di comprare 'na Pizzadolce intera per mamma appena dimessa dall'ospedale. ?? ??p… -