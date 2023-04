Dimarco | «Voci su Inzaghi? Ne parlate voi | fatto la storia»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Federicoha parlato in questo modo su Sportitalia dopo la qualificazione dell’Inter alle semifinali di Champions League contro il Benfica. VITTORIA – Federicoè concentrato sul percorso futuro: «Penso che la svolta sia stata l’andata, qualunque squadra andata a Lisbona col Benfica hafatica. Siamo usciti con un risultato positivo, oggi abbiamo gestito e abbiamo passato il turno con merito.su? Nevoi, noi pensiamo a lavorare, questo ripaga sempre e ora siamo in semifinale di Champions. Ero a San Siro nel 2003, i derby si affrontano sempre allo stesso modo ma dobbiamo pensare al campionato che dobbiamo raggiungere il quarto posto. Non è da tutti arrivare qui, pochi nelladell’Inter l’hanno ...