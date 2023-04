Diffidati Inter-Benfica: sono 7 i calciatori a rischio squalifica (Di mercoledì 19 aprile 2023) Diffidati Inter Champions – Inter e Benfica sono pronte a incrociarsi per il ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League. I nerazzurri partono con un netto vantaggio di 2-0 dopo la sfida dell’andata, quando prima Barella e poi Lukaku (su calcio di rigore) hanno consegnato alla formazione di Simone Inzaghi un successo pesantissimo L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 19 aprile 2023)Champions –pronte a incrociarsi per il ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League. I nerazzurri partono con un netto vantaggio di 2-0 dopo la sfida dell’andata, quando prima Barella e poi Lukaku (su calcio di rigore) hanno consegnato alla formazione di Simone Inzaghi un successo pesantissimo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Altrenotizie #calciogiocato Diffidati Inter-Benfica: sono 7 i calciatori a rischio squalifica: Diffidati Inter Cha… - sportli26181512 : Quarti Champions League: i diffidati di Napoli, Milan e Inter: Nelle partite di andata un'ammonizione è costata al… - paoloangeloRF : Attente Milan e Napoli, ci sono 8 giocatori in diffida - fcin1908it : Giudice Sportivo, le ultime decisioni: Inter, Mkhitaryan finisce tra i diffidati - flamanc24 : RT @LazioSpace: ?? Occhio ai diffidati: In casa #Lazio c’è un solo giocatore che in caso di cartellino giallo contro il Torino sarebbe cos… -