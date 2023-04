Diffidati Inter-Benfica: ecco chi sono i giocatori a rischio squalifica (Di mercoledì 19 aprile 2023) Diffidati Inter Champions – Inter e Benfica sono pronte a incrociarsi per il ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League. I nerazzurri partono con un netto vantaggio di 2-0 dopo la sfida dell’andata, quando prima Barella e poi Lukaku (su calcio di rigore) hanno consegnato alla formazione di Simone Inzaghi un successo pesantissimo L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 19 aprile 2023)Champions –pronte a incrociarsi per il ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League. I nerazzurri partono con un netto vantaggio di 2-0 dopo la sfida dell’andata, quando prima Barella e poi Lukaku (su calcio di rigore) hanno consegnato alla formazione di Simone Inzaghi un successo pesantissimo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Diffidati Inter-Benfica: ecco chi sono i giocatori a rischio squalifica - spondainter : ?? Occhio al giallo ?? In casa #Inter attenzione ai diffidati, a rischio squalifica ci sono Bastoni, Dimarco, Lauta… - LMillanista : @Gazzetta_it Potete scrivere la cazz… ehm l’inesattezza che avete scritto in merito all’ammonizione di #Tonali (c… - milanistapelato : RT @supersonico1986: Dzeko, Lautaro, Bastoni e Dimarco sono i diffidati dell'Inter in Champions League [@SkySport] - masolinismo : RT @supersonico1986: Dzeko, Lautaro, Bastoni e Dimarco sono i diffidati dell'Inter in Champions League [@SkySport] -