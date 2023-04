Diffidati Bayern Monaco-Manchester City | i giocatori a rischio squalifica in vista della semifinale col Real Madrid Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 aprile 2023)riprendono il loro cammino europeo dall’Allianz Arena nel match di ritorno dei quarti di finale di. I bavaresi di Thomas Tuchel ed i Citizens di Pep Guardiola devono però fare attenzione anche aiindell’eventualeche potrebbe arrivare in caso di passaggio del turno, che sarà contro il. Idelche rischiano di saltare quella gara in caso di ammonizione sono 2: Kimmich e Mazraoui. Per quanto riguarda invece il, il calciatore a...