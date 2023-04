Dichiarazione disabile 2023 | cos’è | a cosa serve e come farla per ottenere i permessi 104

(Di mercoledì 19 aprile 2023)funziona? Ladelin situazione di gravità è un documento indispensabile per il lavoratore che presenta all’Inps la domanda perretribuiti disciplinati dall’articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992 numero 104.La normativa riconosce infatti ai familiari della persona con handicap grave la possibilità di assentarsi dal lavoro per tre giorni mensili (anche continuativi) con retribuzione a carico dell’Istituto, anticipata di norma in busta paga dal datore di lavoro (il quale poi recupera le somme in sede di versamento dei contributi con modello F24). Ihanno l’obiettivo di consentire ai dipendenti di ...

...caso in cui i genitori non possano provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente... non si allega ladi servizio continuativo (All. E) per chi la possiede. A parità di ...... che possono fruirne in via alternativa tra loro e, come chiarisce l'Inps, in tali casi bisogna allegare alla domanda da parte di ogni richiedente ladella personache indica l'...Per valutare la concessione dei benefici, alla domanda da parte di ciascun richiedente deve essere allegata ladel, che indica l'intenzione di farsi assistere dal soggetto che ...

