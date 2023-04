Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CherubiniSergi1 : RT @StoricoAldo: Un pomeriggio di approfondimento e dibattito ?? ?? #Savethedate: 21 aprile ore 15:30 ?? Dove? Aula TL ?? Il #PremioAldoBiscar… - MasterMMSport : RT @StoricoAldo: #TV ?? e #Sport ?? nel #metaverso ??Evoluzione non più utopistica ??Un dibattito aperto non più rinviabile ?? ?? Vi aspettiamo i… - akhetaton11 : RT @unitorvergata: Siamo pronti a AGIRE E COMUNICARE LO SPORT nel #metaverso? Qual è il futuro della comunicazione tv? Scoprilo venerdì 21… - unitorvergata : Siamo pronti a AGIRE E COMUNICARE LO SPORT nel #metaverso? Qual è il futuro della comunicazione tv? Scoprilo venerd… - StoricoAldo : #TV ?? e #Sport ?? nel #metaverso ??Evoluzione non più utopistica ??Un dibattito aperto non più rinviabile ?? ?? Vi aspet… -

L'emergenza immigrazione al centro delpolitico con il Decreto approvato dal governo a Cutro all'esame inin Senato. Le parole pronunciate ieri dal ministro Lollobrigida sul "sostituzione etnica" non sono certo utili a ...... in particolare per quanto riguarda ilsui security token. Vediamo di seguito cosa è ... Mentre alcune delle posizioni della SEC potrebbero essere respinte con successo in, molte altre ...... di fatto, ha costituito l'unica vera novità emersa da unsulle migrazioni e sull'Italia all' Eurocamera che, per il resto, ha visto soprattutto riproporsi lo scontro tra S&d e Ppe. In...

Dibattito in Aula sul Dl Cutro. Maggioranza ritira 'maxiemendamento' TGLA7

"Il canguro è tornato in Australia" scherza il capogruppo Pd Boccia. Salvaguardato il diritto di discutere in Aula. Domani il voto finale al Senato ...Votata in Consiglio la proroga fra distinguo e astensioni. Guerra: "Il dibattito fa parte di una coalizione". Vignali: "Un compromesso al ...