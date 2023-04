Di Francesco: «Negli ultimi tre anni ho allenato solo in 30 partite. Ho imparato dai miei errori» (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’ex allenatore del Sassuolo, Eusebio Di Francesco, ha rilasciato un’intervista ad As in cui racconta parte della sua carriera ed il suo momento. Di Francesco è senza squadra da due anni dopo aver avuto delle brevi esperienze tra Sampdoria, Cagliari e Verona. «Sto bene. Studio calcio e lingue, mi sto perfezionando e osservo gli allenatori. L’ultimo è stato Spalletti, ho passato un paio di giorni ad analizzare il suo lavoro». Un paio di anni fa Di Francesco definì il Napoli un esempio. «Non mi aspettavo che dominasse il campionato in questo modo. Sono stati perfetti nella ricerca dei giocatori, hanno trovato quelli che si adattavano alla loro idea di calcio». Di Francesco parla di Ancelotti. «È un Highlander in termini di perseveranza, tranquillità, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’exre del Sassuolo, Eusebio Di, ha rilasciato un’intervista ad As in cui racconta parte della sua carriera ed il suo momento. Diè senza squadra da duedopo aver avuto delle brevi esperienze tra Sampdoria, Cagliari e Verona. «Sto bene. Studio calcio e lingue, mi sto perfezionando e osservo gliri. L’ultimo è stato Spalletti, ho passato un paio di giorni ad analizzare il suo lavoro». Un paio difa Didefinì il Napoli un esempio. «Non mi aspettavo che dominasse il campionato in questo modo. Sono stati perfetti nella ricerca dei giocatori, hanno trovato quelli che si adattavano alla loro idea di calcio». Diparla di Ancelotti. «È un Highlander in termini di perseveranza, tranquillità, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #DiFrancesco: «Negli ultimi tre anni ho allenato solo in 30 partite. Ho imparato dai miei errori» Ad As: «Non mi a… - rotafixa : RT @wireditalia: Il concetto è stato usato dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida per parlare di natalità. Ma la sua storia n… - senzacomequelli : Cara @Raisport , @stefanorizzato è l'unico telecronista di ciclismo davvero bravo IN ITALIA: Garzelli alla… - looking4wd : @Flag7721 @RadioSpada Grande stima per Valli. Negli anni di GPII e BXVI si era gradualmente costruito uno scomodo s… - p_dominici : RT @FENEALUIL_: #FormazioneFeneal Continuano le lezioni con i segretari nazionali Francesco Sannino e Mauro Franzolini su contrattazione in… -