Di Francesco: “La mia Roma sapeva essere devastante, contro il Barcellona impresa storica” (Di mercoledì 19 aprile 2023) In una lunga intervista rilasciata ad As, Eusebio Di Francesco ha ricordato l’esperienza sulla panchina della Roma: “L’impatto non è stato facile, ma sul campo abbiamo ottenuto rapidamente buone risposte. Siamo arrivati ??terzi in Serie A e in Champions League, beh, se lo ricordano tutti. Quella squadra, quando voleva, sapeva essere devastante. Con il Liverpool abbiamo sfiorato un’altra rimonta. Sentivo che la rimonta contro il Barcellona era possibile perché. Ho scelto di far giocare i ragazzi più aggressivi e ha funzionato. Dopo il 3-0 Manolas e Florenzi non ci credevano. E’ stata un’impresa ma dopo è arrivata tanta sfortuna”. L’ex tecnico giallorosso ha parlato del derby di Roma: “È qualcosa di unico, bisogna viverlo per capirlo. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) In una lunga intervista rilasciata ad As, Eusebio Diha ricordato l’esperienza sulla panchina della: “L’impatto non è stato facile, ma sul campo abbiamo ottenuto rapidamente buone risposte. Siamo arrivati ??terzi in Serie A e in Champions League, beh, se lo ricordano tutti. Quella squadra, quando voleva,. Con il Liverpool abbiamo sfiorato un’altra rimonta. Sentivo che la rimontailera possibile perché. Ho scelto di far giocare i ragazzi più aggressivi e ha funzionato. Dopo il 3-0 Manolas e Florenzi non ci credevano. E’ stata un’ma dopo è arrivata tanta sfortuna”. L’ex tecnico giallorosso ha parlato del derby di: “È qualcosa di unico, bisogna viverlo per capirlo. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MezzoMarrone : RT @sportface2016: #Roma Di Francesco: 'La mia Roma sapeva essere devastante, contro il Barcellona impresa storica' - sportface2016 : #Roma Di Francesco: 'La mia Roma sapeva essere devastante, contro il Barcellona impresa storica' - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Alessandra Facchinetti scava nei rapporti con il fratello quando, ai tempi del capitano uncino, si faceva ospitare in casa sua… - DanielsH796 : La mia solidarietà va al mio papà twitterino Francesco per quello che subirà in ufficio nei prossimi 30 giorni e oltre - Cavalieredimez1 : @baffi_francesco Sono contento che mia figlia sia andata a lavorare all’estero. In Italia fai carriera e stai bene… -