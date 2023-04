Di Francesco e il retroscena su Zaniolo | Gli urlai davanti a tutti Lui rispose così…

(Di mercoledì 19 aprile 2023) L'esordio e il rapporto con, la vittoria in rimonta con il Barcellona e l'esonero alla Roma. Eusebio Disi racconta sulle pagine di Marca. In una lunga intervista l'ex tecnico dei ...

L'esordio e il rapporto con Zaniolo , la vittoria in rimonta con il Barcellona e l'esonero alla Roma. Eusebio Disi racconta sulle pagine di Marca. In una lunga intervista l'ex tecnico dei giallorossi rivive i momenti più significativi della sua avventura nella capitale, iniziando dalla vittoria contro ...

Le parole dell’ex tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha rilasciato un’intervista a Marca, tornando sulla rimonta col Barcellona e svelando alcuni retroscena della sua esperienza in giallorosso."Ecco perchè feci esordire Zaniolo a Madrid" La stagione successiva Di Francesco fece esordire Zaniolo, giovanissimo, contro il Real Madrid. "La squadra era demotivata e c'era questo ragazzo che ...