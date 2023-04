Deva Cassel in giro per Milano… in reggiseno (Di mercoledì 19 aprile 2023) Deva Cassel a spasso sognante per i luoghi iconici di Milano, con la musica alta nelle orecchie e solo il reggiseno di pizzo sotto al giubbotto di pelle. L’astro nascente della moda, figlia primogenita di Monica Bellucci e di Vincent Cassel, appare così nello spot della nuova fragranza di Dolce&Gabbana, Dolce Violet. A spasso per Milano Alcuni frame del videoUno spot spensierato, allegro, fresco, in cui emergono tutta la bellezza e la solarità di Deva Cassel. A spasso per Milano, la modella passeggia e accenna passi di danza con “Groovejet“, hit dance del 2000, che suona nelle cuffie. Deva balla spensierata sotto i portici di piazza Duomo e si toglie le cuffie proprio nel momento in cui suonano le campane della Cattedrale. Poi sceglie i fiori a Brera, da ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 19 aprile 2023)a spasso sognante per i luoghi iconici di Milano, con la musica alta nelle orecchie e solo ildi pizzo sotto al giubbotto di pelle. L’astro nascente della moda, figlia primogenita di Monica Bellucci e di Vincent, appare così nello spot della nuova fragranza di Dolce&Gabbana, Dolce Violet. A spasso per Milano Alcuni frame del videoUno spot spensierato, allegro, fresco, in cui emergono tutta la bellezza e la solarità di. A spasso per Milano, la modella passeggia e accenna passi di danza con “Groovejet“, hit dance del 2000, che suona nelle cuffie.balla spensierata sotto i portici di piazza Duomo e si toglie le cuffie proprio nel momento in cui suonano le campane della Cattedrale. Poi sceglie i fiori a Brera, da ...

