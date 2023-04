Deulofeu su Leão | ‘Che cosa ha fatto raga…’

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KwameKadafi : RT @MilanNewsit: Lo slalom di Leao lascia a bocca aperta Deulofeu: 'Che cosa ha fatto Rafa raga...' - theemagar : @gerardeulofeu Sogno Deulofeu sull'ala destra e leao sulla sinistra???? - fabioKing87 : RT @MilanNewsit: Lo slalom di Leao lascia a bocca aperta Deulofeu: 'Che cosa ha fatto Rafa raga...' - AntonioFantastk : RT @MilanNewsit: Lo slalom di Leao lascia a bocca aperta Deulofeu: 'Che cosa ha fatto Rafa raga...' - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Lo slalom di Leao lascia a bocca aperta Deulofeu: 'Che cosa ha fatto Rafa raga...' -

Giroud si redime, ma il web (compreso) porta in trionfo soprattutto Leao. Ma non manca anche chi difende il campione del mondo: "Giroud vi ha regalato uno scudetto insperato. Vi ha fatto ...Fa uno strano effetto notare che l'Udinese abbia segnato due gol in più della Roma e il Monza solo tre in meno. Le capacità di gente come Beto,, Pereyra, o di Caprari e Petagna, Ciurria sono certamente riconoscibili, ma se li paragoniamo a Dybala , Abraham , Pellegrini , tanto per fare qualche esempio, ci accorgiamo che qualcosa non ...Allenatore: Sottil Squalificati : nessuno Indisponibili:, Ebosse, Masina MILAN (3 - 4 - 2 - 1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Ballo Touré; Brahim Diaz, Leao;...