Detrazione per i figli, l'idea di Giorgetti: zero tasse per chi fa più bambini. Cosa prevede la detrazione di 10 mila euro l'anno (Di mercoledì 19 aprile 2023) «zero tasse a chi fa più figli: ci sembra la scelta migliore per tutelare la natalità e le famiglie. La proposta del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, va in questa... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 19 aprile 2023) «a chi fa più: ci sembra la scelta migliore per tutelare la natalità e le famiglie. La proposta del ministro dell'Economia, Giancarlo, va in questa...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansa_economia : Bitonci, 'detrazione da 10.000 euro per i figli a carico'. Il sottosegretario: 'Idea di Giorgetti, si somma ad asse… - morry74 : Come funziona la DETRAZIONE sull'AFFITTO per studenti universitari? | Av... - carolpantanifi : RT @massimobitonci: Bitonci, 'detrazione da 10.000 euro per i figli a carico' - Economia - ANSA - chilisummer : RT @ultimora_pol: Massimo #Bitonci, sottosegretario Mimit: 'La proposta di Giorgetti è giusta. Per incentivare la natalità necessario ridur… - Newsinunclick : La proposta del Ministro dell’economia Giorgetti è assolutamente condivisibile. Per incentivare la natalità e contr… -