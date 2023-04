“Destinati a crepare” Siluro di Cacciari sull' alleanza Pd-M5S

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Elly Schlein e Giuseppe Conte potranno avere un futuro comune guidando Pd e M5S? A rispondere a tale quesito è Massimo, filosofo ed ex sindaco di Venezia, interpellato da Affari Italiani sul “campo largo” della sinistra: “Se non convivono creperanno. È uno stato di necessità. Se vogliono provare a fare qualcosa di positivo a partire dalle Amministrative sono costretti a stare insieme. In prospettiva lunga alle Politiche devono trovare uno straccio di intesa. Tanto non c'è alcuna prospettiva di disfacimento del blocco di destra che, anzi, uscirà rafforzato a livello internazionale dalle elezioni europee del prossimo anno. I 5 Stelle - affonda il colpo- non hanno né idee né strategie economiche per il Paese mentre il Pd nemmeno parla più di questi argomenti. Sono costretti a trovare uno straccetto di accordo per le prossime scadenze ...