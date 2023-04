Derby emiliano: a Diaw risponde Benedyczak (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Derby emiliano regala spettacolo e due gol nei primi 16?, poi si spegne e alla fine il pari va bene sia al Modena, sempre più lontano dalla zona calda (+7), che al Parma, che aggancia la Reggina al 5°posto. Parte forte la squadra di Tesser pericolosa con Diaw (tocco out su uscita di Buffon) e poi avanti grazie al corner di Tremolada che Diaw spizza sul primo palo, sulla linea la deviazione decisiva sembra di Silvestri, ma il gol, almeno per il momento, viene assegnato a Diaw. La gioia di casa dura poco, perché dopo 2? dalla punizione di Estevez arriva la sponda di Cobbaut per Benedyczak che fredda Gagno con un missile sotto la traversa. Dopo 16? di fuoco la gara si spegne un po’ e solo il Parma sfiora il gol col tiro da fuori di Estevez (34?) che coglie il palo. Nella ripresa la ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilregala spettacolo e due gol nei primi 16?, poi si spegne e alla fine il pari va bene sia al Modena, sempre più lontano dalla zona calda (+7), che al Parma, che aggancia la Reggina al 5°posto. Parte forte la squadra di Tesser pericolosa con(tocco out su uscita di Buffon) e poi avanti grazie al corner di Tremolada chespizza sul primo palo, sulla linea la deviazione decisiva sembra di Silvestri, ma il gol, almeno per il momento, viene assegnato a. La gioia di casa dura poco, perché dopo 2? dalla punizione di Estevez arriva la sponda di Cobbaut perche fredda Gagno con un missile sotto la traversa. Dopo 16? di fuoco la gara si spegne un po’ e solo il Parma sfiora il gol col tiro da fuori di Estevez (34?) che coglie il palo. Nella ripresa la ...

Il Genoa vola, Frosinone fermato dal Cagliari . Bene Venezia e Ternana La 33giornata è iniziata con l'anticipo di venerdì sera del derby emiliano tra Modena e Parma , disputatosi al Braglia e terminato 1 - 1. Tutto si risolve nel primo tempo: sbloccano il risultato i canarini al 13' con Diaw che, sugli sviluppi di un corner, ... Modena, col Parma un altro mattoncino verso la salvezza Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano - ... I gialli prepareranno il derby di sabato prossimo al Braglia con la Spal. Corrado Roscelli Foto Modena Fc Serie B, il derby emiliano fra Modena e Parma finisce in parità Il 33° turno del campionato di Serie B si è aperto con il derby emiliano fra Modena e Parma . Al Braglia il match del venerdì sera è terminato sull'1 - 1, con il vantaggio degli ospiti al 14' grazie a Diaw e l'immediato pareggio al 16' dei padroni di casa a ... Il Genoa vola, Frosinone fermato dal Cagliari. Bene Venezia e Ternana Una giornata che si conferma favorevole al Genoa in ottica della promozione diretta in A. Il Frosinone impatta alla Unipol Domus con il Cagliari. Ben sei le gare terminate in parità. Importanti i succ ... Blacks, c'è la Bakery La seconda forza del girone contro la grande rivelazione della stagione che si sta giocando un posto nei playoff. Promette scintille il derby emiliano-romagnolo tra Blacks e Bakery Piacenza in program ...