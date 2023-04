Denatalità, la proposta del ministro Giorgetti: “Niente tasse per chi fa due (o più) figli” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ieri a Milano al Salone del mobile, la premier Giorgia Meloni è tornata ad affrontare una delle grandi emergenze italiane: la Denatalità del nostro paese. Meloni ha detto che il governo ha intenzione di “incentivare la natalità”, che si trova oggi al suo minimo storico, con meno di sette neonati e più di dodici decessi ogni mille abitanti, con 393 mila nati e 713 mila morti nel 2022, con 1,5 milioni di residenti in meno rispetto al 2014, e ha ricordato che il tema riguarda “la tenuta del nostro sistema economico e sociale”. Scommettere sulla natalità, dunque, è una priorità per il governo, ma in che modo? Una risposta a questa domanda la si può ritrovare in un dossier importante che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha deciso di aprire in questi giorni per intervenire con forza sul tema. Meno tasse per chi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ieri a Milano al Salone del mobile, la premier Giorgia Meloni è tornata ad affrontare una delle grandi emergenze italiane: ladel nostro paese. Meloni ha detto che il governo ha intenzione di “incentivare la natalità”, che si trova oggi al suo minimo storico, con meno di sette neonati e più di dodici decessi ogni mille abitanti, con 393 mila nati e 713 mila morti nel 2022, con 1,5 milioni di residenti in meno rispetto al 2014, e ha ricordato che il tema riguarda “la tenuta del nostro sistema economico e sociale”. Scommettere sulla natalità, dunque, è una priorità per il governo, ma in che modo? Una risposta a questa domanda la si può ritrovare in un dossier importante che ildell’Economia Giancarloha deciso di aprire in questi giorni per intervenire con forza sul tema. Menoper chi ...

Niente tasse per chi fa figli. La proposta di Giorgetti per scommettere sulla natalità Ieri a Milano al Salone del mobile, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è tornata ad affrontare una delle grandi emergenze italiane: la drammatica denatalità del nostro paese. Meloni ha ... SENZA FIGLI L'ITALIA STA MORENDO Questi media che si interrogano sulla denatalità fanno davvero ridere, perché sono loro che da ... La Chiesa la sua proposta coraggiosa l'ha fatta [...] e tutto ciò che la Chiesa propone corrisponde ... Innovazione, riparte Milano Digital Week ... tra produzione e mondo del lavoro, tra denatalità e aumento della prospettiva media di vita. Le ... sostenibilità e digitale, torna la Milano Digital Week con la sua proposta di idee, contenuti e ...