Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Def, Margiotta: 'Dare valore al lavoro è un principio costituzionale irrinunciabile' - a_margiotta : RT @gloquenzi: Il governo Meloni scrive nel Def che un maggiore afflusso di immigrati aiuta a ridurre il debito pubblico -

Def, Margiotta: "Dare valore al lavoro è un principio costituzionale ... Adnkronos

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Rispettare il valore del lavoro, attraverso la valorizzazione del lavoro dei dipendenti pubblici e privati, è il dovere del Governo”. Ad affermarlo è il segretario general ...A championship. Start the day smarter. Get all the news you need in your inbox each morning. Regional tournaments begin on April 18 for class 2A, while the quarterfinals for class 1A will ...