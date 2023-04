Def | Corte dei Conti | “Il governo non dice come finanzierà gli interventi su pa | sanità e pensioni La manovra sarà molto impegnativa”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Per ilMeloniun autunno caldo indipendentemente da eventuali mosse dei sindacati. Le condizioni le ha apparecchiate l’esecutivo stesso, prevedendo nel Def un altro mini taglio del cuneo fiscale che si somma a quello già in vigore e andrà rifinanziato per il 2024, andando a sommarsi a spese obbligateun aumento degli stipendi della pa – il cui valore d’acquisto è stato affossato dall’inflazione – e delle risorse per lae la previdenza. È l’avvertimento con cui il presidente delladeiGuido Carlino ha concluso la sua audizione sul Def. Al netto di un riferimento alla spending review, rileva la magistratura contabile nel documento firmato dalle sezioni riunite in sede di controllo, “non si forniscono elementi suil ...

ROMA. Il Def è «inadeguato» e di «corto respiro» e «presto i nodi verranno al pettine». Antonio Misiani è responsabile economia della segreteria Pd, senatore ed ex vice-ministro al Mef. Non fa sconti ...Il Pnrr avrebbe potuto essere lo strumento per abbracciare tutta la Nazione. Invero, può esserlo ancora, a patto che si sappiano individuare gli investimenti strutturali, anche quelli funzionali a ris ...