Decreto Cutro | maggioranza | modificare emendamento su protezione speciale

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Senato sospende l'esame degli emendamenti Dopo la richiesta di modifica, il Senato ha sospeso l'esame degli emendamenti. La sospensione è necessaria per definire con esattezza il testo.

come riportato da Repubblica, l'irritazione contro Matteo Salvini, che a tutti costi vuole abolire la protezione speciale prevista dal decreto. E proprio su questo emendamento si è consumato lo scontro. AGI/Vista - "Il decreto Cutro è una risposta sbagliata ai temi dell'immigrazione, come è sbagliata la proposta del Ministro Lollobrigida di parlare di sostituzione etnica. Grave e sbagliata. Si faccia intervento..."

Maggioranza in affanno sul decreto migranti, alla prova dell’Aula, con il governo che ha chiesto l’accantonamento dell’emendamento sulla protezione speciale. Il Senato ha sospeso l’esame degli emendam ...Il sottosegretario Nicola Molteni ha chiesto di «accantonare» il discusso emendamento della maggioranza che avrebbe portato alla cancellazione della «protezione speciale» ...