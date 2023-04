Decreto Cutro, Ciriani: “Niente fiducia, il governo non si nasconde. L’opposizione faccia la sua parte” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nessun blitz del governo sul Decreto Cutro. Lo assicura il ministro dei rapporti con il Parlamento. Luca Ciriani. Poco prima dell’avvio del dibattito al Senato, la cui seduta è stata sospesa per la convocazione della capigruppo. Ciriani: sul Decreto Cutro nessuna fiducia La maggioranza è coesa, il governo ripresenta 4-5 emendamenti già presentati in commissione, spiega Ciriani intervistato da Rainews 24. “Vediamo quanti ne arriveranno dalle opposizioni. Non mettiamo la fiducia anche per avere un confronto, il governo non si nasconde, prepara i suoi emendamenti”. A Palazzo si comincerà oggi con l’esame delle questioni pregiudiziali in ordine al dl ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nessun blitz delsul. Lo assicura il ministro dei rapporti con il Parlamento. Luca. Poco prima dell’avvio del dibattito al Senato, la cui seduta è stata sospesa per la convocazione della capigruppo.: sulnessunaLa maggioranza è coesa, ilripresenta 4-5 emendamenti già presentati in commissione, spiegaintervistato da Rainews 24. “Vediamo quanti ne arriveranno dalle opposizioni. Non mettiamo laanche per avere un confronto, ilnon si, prepara i suoi emendamenti”. A Palazzo si comincerà oggi con l’esame delle questioni pregiudiziali in ordine al dl ...

