De Filippi | la scena tagliata? Sospetto piccantissimo | Pare che si veda

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Una notizia di gossip infiamma Amici, il reality artistico condotto da Maria De: Wax e Angelina stanno insieme? Le domande dei fan aumentano, dopo che su Canale 5 sono apparse immagini dubbie che farebbero intendere un'intesa tra i due protagonisti. Qualcosa, insomma, bolle in pentola. I sospetti, però, erano già balenati alcuni giorni fa, quando Arisa aveva dedicato una lettera lunga a Wax, in cui, fra le righe, faceva intendere la consapevolezza di un rapporto molto speciale tra il concorrente e la sua collega, figlia di Mango. E l'occasione per dare una prova a questo legame è balzata agli occhi durante i daytime con due episodi particolari. Il primo ha preceduto di poco un annuncio in casetta di Maria, in un probabile momento di pausa della trasmissione. Quando il tasto “REC” è stato premuto, Wax e Angelina (che erano insieme) sono tornati a ...

I fan di Amici 22 credono che tra Wax e Angelina ci sia qualcosa in più che una semplice amicizia. Ad aver alimentato questa convinzione è stata la scelta della produzione di tagliare una scena che ri ...Venerdì 21 aprile andrà in onda uno speciale di Amici, mentre lunedì e martedì prossimo Uomini e donne sarà in pausa per il ponte ...