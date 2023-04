De Canio | “Napoli-Milan | l’arbitraggio di Kovacs ha condizionato il ritorno”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Gigi Deritiene chedihaildi, con le decisioni arbitrali Gigi Deesprime la sua sua ‘Febbre a 90’, su Vikonos Web Radio/Tv: “Credo sia giusto provare amarezza per l’eliminazione, però ogni evento va analizzato con serenità e serietà e fare valutazioni complessive. A mio parere ilè stato sfortunato ad arrivare nel momento più importante della stagione, in una condizione psicofisica non ottimale, e questo aspetto ha fatto la differenza nelle due partite, poi gli episodi hanno aiutato ad evidenziare questo momento negativo. Mi riferisco aldi, a ...