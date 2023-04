Dark 19.04.2023 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Torna un nuovo episodio di Dark. 7 match e un main event sulla carta imperdibile. Andiamo subito a vedere i risultati. Juice Robinson batte Pat Buck The Renegades (Charlette & Robyn Renegade) battono Kiah Dream & Brittany J Cole Karter sconfigge Hunter James Iron Savages (Boulder & Bronson) sconfiggono The Trustbusters (Sonny Kiss & Jeeves Kay) Marina Shafir batte Dream Girl Ellie Rohit Raju & Jora Johl battono Ariel Levy & Jarrett Diaz Christopher Daniels sconfigge Angelico Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 19 aprile 2023) Torna un nuovo episodio di. 7 match e un main event sulla carta imperdibile. Andiamo subito a vedere i risultati. Juice Robinson batte Pat Buck The Renegades (Charlette & Robyn Renegade) battono Kiah Dream & Brittany J Cole Karter sconfigge Hunter James Iron Savages (Boulder & Bronson) sconfiggono The Trustbusters (Sonny Kiss & Jeeves Kay) Marina Shafir batte Dream Girl Ellie Rohit Raju & Jora Johl battono Ariel Levy & Jarrett Diaz Christopher Daniels sconfigge Angelico

