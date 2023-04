«Dante Alpinista» | in Val Seriana una scalata verso il Paradiso del Colle Crosio

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il 29 aprile a Clusone è in programma un percorso letterario ispirato alle fatiche dinel suo viaggio attrail Purgatorio. Un progetto per grandi e piccini pensato da Casa Testori e voluto da Promoserio in collaborazione con il Comune e la Comunità Montana Valle

... che ben volentieri ho fornito: costituita nel 1914 principalmente per iniziativa di Attilio Ongetta, noto escursionista egermignaghese e della SocietàAlighieri, fu fra le prime ...... quanto non solo l'che, ignaro dei propri limiti, azzarda una scalata più ardua delle ... il naufrago è salvo solo se e quando sia "uscito fuor dal pelago a la riva" (, Inferno, I, 22). ...... sarà disponibile dal giorno 23 gennaio presso lo Spazio Filatelia di Genova, Via4A/nero, ... al via la mostra fotografica dedicata all'Gianni Calcagno Grotte e Giardini ai tempi di ...

«Dante Alpinista», in Val Seriana una scalata verso il Paradiso del ... L'Eco di Bergamo

ante non solo padre della lingua italiana, ma vero e proprio compagno di cammino. Sarà questo il senso di «Dante Alpinista», un particolare progetto artistico che si terrà il prossimo 29 aprile a Clus ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...