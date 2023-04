“Danno d’immagine” | la procura della Corte dei conti chiede 300mila euro all’ex presidente della Provincia di Bolzano Durnwalder

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo la condanna definitiva, emessa 9 giugno del 2021, ladeidi, Luisun risarcimento danni diper presuntonei confronti dell’ente locale. Ilderiverebbe dalla condanna penale, diventata definitiva, dell’exaltoatesino a 2 anni e 6 mesi per peculato, nel processo sull’indebito utilizzo dei fondi riservati. Per quel verdettolo scorso settembre aveva chiesto l’affidamento ai servizi sociali. La tesi sostenuta ...

