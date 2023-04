Daniel Roth e Gérald Genta | due leggendari marchi di orologi tornano sorprendentemente in vita

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Di recente un collega commerciante si è rivolto a Justin Gruenberg, co-fondatore del negozio vintage The Keystone con sede a Los Angeles e del sito di aste digitali Loupe This, chiedendogli un pezzo raro dell'amatoaio. In particolare, si trattava di un doppio tourbillon, etichettato con il numero 18, proveniente dal rivenditore di lusso Asprey. Il modello rientrava nell'inventario di The Keystone: Gruenberg e il suo socio lo hanno acquistato per 20.000 dollari nel 2018. C'era solo un piccolo problema: l'o mancava. «L'ho cercato a lungo qualche anno fa, quando un segnatempo del genere valeva 40.000 dollari», racconta Gruenberg. «Ho messo tutto a soqquadro per ritrovarlo». Quando il suddetto commerciante si è rivolto a Gruenberg all'inizio di quest'anno, gli ha presentato un'offerta di 250.000 ...