D’Amario Regioni | ‘approvato Fondo Nazionale Turismo’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Risorse messe a disposizione per la programmazione turistica sono di 50 milioni “E’ positiva la valutazione della Conferenza dellein merito agli atti di programmazione delUnicoTurismo e del conseguente riparto tra ledelle risorse stanziate”. Lo dichiara l’assessore della regione Abruzzo, Daniele, coordinatore della commissione turismo per la Conferenza delle. “Si tratta – spiega– di atti che, grazie al ministro Santanchè, trovano finalmente i tempi per attivare e collegarsi anche alle programmazioni regionali sul turismo. Ciò favorisce quindi l’integrazione degli interventi e la crescita socioeconomica sul territorio”. “Il Ministero – continua – ha condiviso questi atti con la Conferenza delle ...