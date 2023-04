Dalla conferma del -15 ai punti ridotti: le tre strade del ricorso Juve (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cosa è lecito attendersi dal ricorso della Juventus al Collegio di Garanzia del Coni contro la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze? Domanda che alberga nella testa dei tifosi, oggi che il giorno dell’appuntamento è finalmente arrivato. Una risposta definita su quanto potrà succedere oggi non esiste, anche se ci sono scenari che L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cosa è lecito attendersi daldellantus al Collegio di Garanzia del Coni contro la penalizzazione di 15per il caso plusvalenze? Domanda che alberga nella testa dei tifosi, oggi che il giorno dell’appuntamento è finalmente arrivato. Una risposta definita su quanto potrà succedere oggi non esiste, anche se ci sono scenari che L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Incalzata dalla «Verità» sull’obbligo vaccinale, Silvana Sciarra conferma che anziché limitarsi a verificare la cos… - matteosalvinimi : ? Via libera dalla Commissione Trasporti UE sul regolamento Ten-T all’emendamento per includere il Ponte sullo Stre… - CalcioFinanza : Dalla conferma del -15 ai punti ridotti: le tre strade per il ricorso della #Juventus al Collegio di Garanzia… - LavoriPubblici : ? Annotazione al casellario #ANAC: nessuna deroga per partecipare alla gara ? L’iscrizione comporta un effetto espu… - culottodifagio : - conferma dei -15 - usciamo dall’Europa League contro lo Sporting - il Napoli in casa ci insegna il giuoco del Fút… -